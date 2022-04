Cyril LANGUIL

Après 20 années passées à m'enrichir dans des fonctions qualité, méthodes et production, je suis aujourd'hui disponible pour manager une activité de production ou une business unit.



Développement durable, social business, ouverture vers d'autres horizons, entrepreneuriat et satisfaction du client sont des expressions qui résonnent en moi, et guideront mes choix futurs.





Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management de projet

Management

Lean

Industrialisation

Industrie

Gestion de la production