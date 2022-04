Cyril LAPLACE

Mes expériences professionnelles effectuées dans des environnements différents et complémentaires m'ont permis de m'enrichir de différentes cultures et d'ouvrir ma vision stratégique. Les différents business model découverts depuis 15 ans, restauration rapide, grande distribution, industrie pharmaceutique, nécessitent une remise en question et une adpatabilité permanente.

Manager depuis 9 ans, mon objectif est de développer le comportement et les compétences de mes collaborateurs afin de les amener vers le succès.Le partage de mes valeurs: l'implication, le courage, l'exemplarité, la générosité liées à mes croyances: les "hommes", la responsabilisation, la rigueur dans l'action et la satisfaction des clients me permettent de créer un esprit d'équipe fort, de donner du sens, de créer de la motivation, féliciter sur les résultats pour relever avec succès les challenges proposés.

Fédérer et motiver une équipes autour d'un projet commun et de valeurs communes,l'enrichissement de nouvelles expériences, la découverte de nouveaux horizons, mon implication dans la vision stratégique de mon entreprise,la négociation, ma volonté d'évoluer sont des leviers de motivations forts pour moi.



Mes compétences :

animer

Autonomie

budgets

Commerciale

Distribution

Esprit d'équipe

Fédérer

Gestion de budgets

Grande distribution

Grands comptes

GSA

GSB

Industrie pharmaceutique

International

Leadership

Management

Manager

Motivation

Négociation

Politique

Politique commerciale

Recrutement

Rigueur

Satisfaction client

Vision