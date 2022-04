Cyril LAUGIER

Diplômé de l’EBP International (Programme international de Bordeaux Ecole de Management) en 2009 et du Mastère spécialisé Ingénierie Financière de l’EM LYON Business School, j'ai pu concrétiser mon envie de débuter ma carrière dans le domaine du capital investissement par deux premières expériences en tant qu'analyste junior au sein de structures régionales: BNP Paribas Développement et NAXICAP Partners.



Depuis janvier 20102, j'ai intégré l'équipe de Aquiti Gestion.



Aquiti Gestion est un GIE de moyens qui anime trois dispositifs de financement en haut de bilan et quasi-fonds propres:



1 – ACI (Aquitaine Création Investissement), société de capital-risque ;

2 – Aqui-Invest, fonds régional de co-investissement ;

3 – Aquitaine Amorçage, fonds de prêts d’honneur.



Nos services s’adressent ainsi tant aux créateurs d’entreprises, dont les projets requièrent le financement d’investissements immatériels, qu’aux entrepreneurs confirmés désireux de consolider et optimiser la structure financière de leur entreprise afin d’en assurer la saine croissance ou, dans le cas des holdings, de réaliser de nouvelles acquisitions.