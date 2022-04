Cyril LAUNE

Doté d’un esprit entrepreneur, créatif, stratégique, j’aime épouser les évolutions du marché et saisir les opportunités. La PME est naturellement mon terrain de prédilection.



Mon parcours m’a permis de développer une connaissance approfondie du fonctionnement d’une PME, de coordonner et fédérer les différents services de l’entreprise.



Depuis 14 ans, je traite des questions stratégiques en collaboration très étroite avec le PDG de l’entreprise. Je suis rompu à l’exercice des orientations commerciales, marketing et techniques mais également à tout ce qui est en lien avec l’organisation et la qualité.



Je suis habitué à naviguer entre les rives du développement et celles de la rentabilité financière. Décider, c’est renoncer !



Je suis reconnu pour avoir un sens subtil de la négociation et une certaine habileté à résoudre les conflits et traiter les questions délicates.



Je suis un homme de terrain, avec un sens aigüe de la satisfaction client et proche de mes équipes. J’ai à cœur d’aller chercher au fond de chacun, cette énergie parfois insoupçonnée qui permet d’atteindre et de dépasser les objectifs fixés, de faire la différence avec nos concurrents.



De nature engagée, j’ai besoin de définir un cap, trancher et décider. Le flou et l’indécision n’ont pas leur place. J’ai à cœur de partager mes convictions et d’y faire adhérer mes équipes, de les aider à acquérir l’autonomie et la capacité de prise d’initiative. Je peux alors déléguer et prendre de la hauteur pour piloter et contrôler. L’entreprise monte en efficacité et en réactivité, deux valeurs essentielles pour « coller » au marché et développer les ventes.



Mes compétences :

Marketing

Marketing direct

Ressources humaines

Systèmes d'Information

Web marketing

Customer Relationship Management

Stratégie

Management

Organisation