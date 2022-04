Cyril LAURENT

Je travaille actuellement avec MEDIAN Technologies sur des projets de développement d'outils médicaux informatiques à architecture fortement distribuée, ainsi que sur des projets de gestion d'études cliniques..



J'ai évolué dans cette entreprise azuréenne, d'ingénieur R&D à chef de projet, mettant ainsi mes compétences au service de la recherche contre le cancer.



Dans le but de consolider mon expertise en gestion de projet, je suis devenu membre du PMI et certifié PMP en 2012.







