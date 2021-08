Cyril LAUWEREINS

J’ai assis ma carrière sur mes expériences en SSII, c’est pour cela qu’aujourd’hui je suis capable de faire

* du conseil métier

* de l’architecture

* de la direction de projet

* du commerce



Mes diverses expériences professionnelles m'ont fait acquérir de solides compétences, tant techniques que fonctionnelles, qui me permettraient d'être rapidement opérationnel. De plus mes différentes compétences m’apportent de solides connaissances sur les différents thèmes d’un système d’informations.



La composante technique est très forte chez moi. Depuis le début de ma carrière j’ai voulu approfondir les aspects technique et architecture des solutions que je mettais en œuvre pour les sociétés que j'accompagnais



J'ai toujours mené à bien les objectifs qui m'avaient été confiés dans des contextes exigeants en matière d'organisation et d'environnement.



Ayant toujours eu à cœur d'apporter une contribution positive au développement des sociétés pour lesquelles je travaillais, je me suis beaucoup impliqué dans la vie de celles-ci en m'imprégnant de leurs domaines d'activité et de leurs métiers afin d'apporter des analyses pertinentes et un support adapté aux équipes opérationnelles



Spécialités : Business Development

Consulting Management

Technical background

Business Intelligence / CRM / ECM / EIM / E. Search

Areas : Industry / Distribution / Consulting / Finance



Mes compétences :

Expert

ECM

Manager

GED

Neolane

IBM

Unica

CRM

Exalead

Architecte

Sales Force