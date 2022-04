Cyril LAUXERROIS

Projets :

Application blanche d'authentification "RATP" (iOS),

Framework privé basé sur AFNetworking (iOS),

Application b2b iPad "Chantelle" (iOS),

Application c2c iPad "Cdiscount" (iOS),

Application iPhone / iPad "Zoofest, Juste pour rire" (iOS)

Application iPad b2b dédié restauration "Tiller" (iOS)



Anglais :

ETS TOEIC (Listening and reading)

Total Score : 885 / 990



Environnement :

Linux, Unix, Windows, OSX



Langages :

Système UNIX, C#, C++, C, Objective-C, HTML 5, CSS, PHP, SQL



Librairies :

SDL, SFML, OpenGL, QT, Jquery, Cocoa



Frameworks:

.Net(C#), AFNetworking (iOS)



Outils :

Office 98-2010, Photoshop, XCode Visual Studio 2010, GIT, SVN, outils Google.



Réalisation :

Shell Linux (C),

Client/Serveur FTP (C),

Client/Serveur IRC (C),

Jeu Bomberman (C++),

Jeu Snake (C++),

Lecteur Windows Media Player (C#, WPF, MVVM)



Mes compétences :

SQL

C

Visual Studio

C++

PHP

Git

SVN

Linux

Apple iOS