Vous souhaitez attaquer un nouveau marché? Valoriser votre savoir-faire? Lancer un nouveau produit? Un nouveau concept? Construire une stratégie de croissance? Externaliser le développement commercial?

Brand & Business propose des solutions sur-mesure pour la réalisation de vos projets stratégiques et opérationnels.

Crée depuis Septembre 2016 par Frédérique NITTEL, notre mission est d'accompagner les décideurs, les porteurs de projet, les dirigeants d'entreprise pour élaborer une stratégie de marque et de développement afin d'assurer une croissance pérenne de l'entreprise.

De la réflexion stratégique à la mise en oeuvre opérationnelle je rassemble depuis 20 ans des expertises que sont la stratégie marketing, le branding, et le développement commercial au profit d'une vision globale de la marque.

Je finalise mes guidelines par de l'accompagnement tout au long de la chaîne de valeurs marketing-vente pour optimiser le processus de vente et manager la performance commerciale afin d'atteindre vos objectifs de vente.

Brand & Business est adhérente au pôle d'expertises multi-compétences de Adéquation & Performances.



Mes compétences :

