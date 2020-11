Yann FRESNEL

J'ai 26 années d'expérience dans des fonctions de Direction Commerciale et Marketing en France et à l'INTERNATIONAL. Je suis désormais General Manager Europe



J'ai commencé ma carrière en Espagne (6 ans) ou j'ai créé et dirigé une filiale commerciale:

= > négociations/référencements en centrale GSA/GSS type Alcampo,Carrefour, Eroski, Corte Ingles...

= > création/animation d'un réseau de 15 agents multi-cartes (négo régionales, commandes GSA/GSS...)

= > management d'une équipe back office (ADV, gestion des commandes, facturation, SAV...)

= > besoins marketing (salons, produits, prix, distribution, promotions...)

J'ai fait en parallèle le développement des comptes GSA/GSS au Portugal.



Je suis ensuite rentré en France ou j'ai travaillé pendant 12 ans à l'International pour 3 sociétés de biens de consommation (non alimentaire):

= > mise en place de la politique Commerciale et Marketing Export (55 pays)

= > direction de filiales.

= > management de CDZ.

= > création/suivi de clients en direct (KAM).

= > animation de réseaux d'agents multi-cartes.

= > création/développement export via des grossistes et distributeurs.

= > besoins marketing (salons, produits, prix, distribution, promotions...)



Pedant 7,5 ans, j'ai pris la Direction Commerciale de BERG TOYS France, N°1 mondial du Kart à pédales:

= > mise en place d'une stratégie commerciale et marketing multicanal

(GSS retail-etail Jouet-Sport-Agricole, loisir et école)

= > recrutement et animation d'un réseau d'agents multi-carte GSS

= > création/suivi de clients en direct (KAM) GSS

= > gestion d'un portefeuille de clients important (X 3 en 5 ans) GSS retail-etail, Loisir et école

= > management d'une équipe back office

= > besoins marketing (offline et online)



Depuis Septembre 2019, j'ai pris le Direction Générale Europe de la société SmarTrike Europe, top 3 monde du marché du tricycle.

= > mise en place d'une stratégie commerciale et marketing multicanal Europe

(GSS retail-etail Jouet-Bébé -Sport et Hypers)

= > recru