Depuis mon enfance je suis attiré par la confection. La réalisation de costume de soirée puis des jeans. J'aime concevoir, créer et faire la confection de divers produits du plus simple au plus complexe toujours en recherche de nouvelles techniques de coutures, de nouvelles matières. J'aime les produits bien montés et avec un beau rendu.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

ISO 900X Standard

Adobe Illustrator