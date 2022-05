Tebri SABA

J'exerce en tant que couturière modéliste depuis 1992, d'abord comme piqueuse surjeteuse en chaine et trame chez un façonnier, j'évolue ensuite en centrale d'achat où je cumule 6 ans d'expérience et chez des façonniers chez qui je travaille près de 6 années.



matières utilisées : toutes matières.



produits : chemisiers, jupes, pantalons, tee shirt, pullover et costumes de scéne.



Cible : femme, enfant, bébé.



Compétences spécifiques :

- utilisation de LECTRA MODARIS, ILLUSTRATOR et GERBER.

- modélisme, patronnage, établissement de fiches techniques, réaliser les mises au point, décliner les tailles des modèles de base sur application informatiques, digitalisation.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Anglais

ANGLAIS TECHNIQUE

Couture

Croquis

Gerber

Lectra

Lectra Modaris

Mise au point

Modaris

Modélisme

Stylisme

Technique