Carine SABAS

Après 13 ans de carrière chez Zara à des postes de direction, je suis devenue indépendante.

Mon mari et moi avons un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, le cabinet DNF Patrimoine, crée en 2009.

Nous sommes spécialisés dans 2 secteurs, la défiscalisation et la vente de biens immobiliers sur la Floride, plus précisément, Miami. (www.dnfpatrimoine.com).

Nous avons en parallèle une autre société, DNF Développement, dont l'activité est celle de marchand de biens sur Bordeaux également.

De mon côté, je suis me suis de nouveau orientée vers la défiscalisation et je développe un réseau avec Aktif + (filiale de Théseis) et suis donc à la recherche de CGP indépendants.

L'écoute, le conseil et l'accompagnement sont vraiment les maîtres mots de notre métier!!!



