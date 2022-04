Cyril LE DEVEHAT

Après mes expériences en Logistique pendant une dizaine d'années, puis en Production l'année passée, je suis prêt à relever une nouvelle mission, en Production, en Logistique ou en Supply Chain, et continuer à évoluer.



Mon objectif à moyen/long terme est de monter dans la hiérarchie du management, et encadrer toujours plus de personnes et les faire grandir dans leurs métiers.



Je compte apporter mon expérience et mes compétences, et utiliser mon envie d'apprendre, à une entreprise qui me fera confiance pour mener à bien ses missions quotidiennes, mais aussi faire avancer l'entreprise dans un but de développement continu.



Je suis prêt à écouter toutes propositions, moyen terme (CDD), ou long terme (CDI)



Mes compétences :

Audit

Microsoft Office

SAP

Planification

Service client

Communication

Analyser écouter réfléchir agir

Organisation du travail

Supply Chain

Microsoft Word

Microsoft Excel