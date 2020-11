Cyril LE GOVIC

Programmeur/Contrôleur pour How met Aerospace Roques sur Garonne anciennement (Arconic/Mécaéro)

Février 2018 -Actuellement

Programmation du projecteur de profil numérique KEYENCE

Programmation de mesure optique sur Sylvac-Scan

Réalisation dabaque et corrélation de chaque référence pour adapter le programme

Réalisation détude R et R

Contrôle série/pièces critiques et vitales/créations des relevés FAI à partir des plans clients et normes



Qualiticien pour Lauak à lIsle Jourdain

Octobre 2016 Septembre 2017

Création et gestion des dossiers FAI, LAI, AQ

Gestion du parc métrologie : suivi détalonnage, gestion des attributions, gestion du stock, mis au rebut, commande

Participation aux audits (EN9100, ressuage, procédés spéciaux) mise à jour des procédures, suivi des actions et réalisation daudit interne

Gestion des non-conformités interne, sous-traitant et retour client

Gestions des demandes de dérogations (créations, suivis, mis en place des actions)

Mis à jour et gestion des indicateurs qualités atelier hebdomadaire et mensuel (non-qualité interne/externe et coût)



Contrôleur Technique de données (CTD) pour Excent à Colomiers (anciennement Mind et Puls Action)

Juin 2011 - Mai 2016

En interne :

Plaques de perçages A350, A320 et A320 Néo (CAO, 2D)

En mission chez Airbus :

Update de la base de données du logiciel CACIS Nomad par rapport aux

catalogues cabin configuration guide (ccg) et cabin systems configuration guide (cscg)

Création et update de checklist cabine et curtains checklist

En mission chez Safran :

Contrôler les plans 2D, CAO et les documents associés (ECN, BOM, DSCGP)

Contrôler le respect des normes Airbus et clients

Création de checklist et faire évoluer les méthodes de contrôle

Pour les programmes suivants :

A350 (CAO, 2D) (structure, FTI et Full3D)

KC-390 (CAO, 2D) (meuble électrique)

A400M (PAO)

A380 (PAO)