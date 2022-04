François SCHNEIDER

Passionate about the web development, I mastering :

Web languages : PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL.

Framework PHP : Symfony2(+doctrine+twig).

Framework Javascript : JQuery, node, vuejs.

Framework CSS : Bootstrap.

CMS : Wordpress.

Text editor : Sublime Text, vim.

Software versioning : Git.

Operating system : Linux.

Software container System : Docker.

Server : Apache.



I curently manage some servers from A to B, Dns (Bind9), security(fail2ban), mailer(postfix), their sFTP,



Having already use them for many purposes, I already knows some useful tricks about :

Programming languages: Java, python, C++, basic.

Database : Oracle, WinDev, Access, SQLite.

Framework Javascript : AngularJS.

Framework PHP :Zend

E-Commerce : Magento

Mobile development : Android.

Modeling software : StarUML, Bouml.

Processing software : Office, OpenOffice.

Graphics software: Suite Adobe, GIMP.

IDE : Eclipse, NetBeans, suite Microsoft Visual, WinDev 14, WinDesign.

Software versioning : SVN.

Operating system : Windows.

Server : Nginx.



And many more !



Mes compétences :

Symfony2

Php

Javascript

Linux

WinDev

Personal Home Page

Java

Android

jQuery

SQLite

Python Programming

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Access

HTML5

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C++

Adobe