Aziseh EMMANUEL CHEFOR

Je suis un jeune artiste Camerounais qui ce découvre encore dans le monde de l'art et je pense que avec mes rêves de devenir artiste international, je pourrai a travers mes œuvres unis le monde et de le faire marcher selon une mémé pensée vers une mémé direction. Je sais que c'est un grand défis mais rien est impossible avec Dieu



Mes compétences :

Magazines

Peinture murale

Peinture abstraite

Je peux réaliser une fresque murale

Peintures acrylique

Peintures classique et portraits

Photoshop

Costomisation( vetements, chaussures)

Decoration de l'interieure