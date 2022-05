Tchatchouang Ngatom NATHAN ELISÉE

Je suis un artiste camerounais en formation. Je fais partie de la première promotion de l'Institut des beaux arts de Foumban avec une spécialisation en Bande-dessinée, illustration et caricature. Mon logiciel de prédilection est Photoshop qui me permet de réaliser mon travail comme il se doit. Je base surtout plus mon étude sur le continent africain et son riche patrimoine culturel encore inexploité. Qu'il s'agisse du polar, du fantastique, du comics....le continent regorge de matières à création que je met au service de ces disciplines. Je mène donc des études anthropologiques afin de d'innover sans cesse et proposer une autre alternative à un public de plus en plus exigeant. Je publie donc sans cesse dans des revues spécialisées, j'interviens comme chroniqueur artistique, modérateur, créateur d'émissions artistiques, scénariste, illustrateur, caricaturiste, rédacteur, reporter, formateur, afin de développer et vulgariser cette discipline encore embryonnaire au Cameroun Je suis actuellement en train de commettre un deuxième mémoire sur la Bande-dessinée en Afrique dans le cadre de mon Master .



