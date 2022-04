Je m'appelle Abdoulaye Barry née le 19/03/75 à Matam,originaire de l'ile de Goreé ,je suis peintre en sous -verre depuis 10ans .Après une formation à école de dessin de Dakar et en bref j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion : la peinture souwére.Ce terme,emprunté à la langage wolof signifiant une technique de peinture sous-verre .

En fait, c'est sur la face arriére du verre que la peinture (à l'huile) est appliquée ,et le dessin est donc exécuté inversé.Puis je vais encadrer mes plaques de verres par des morceaux de bois issus de matériaux de récupérations .Ses thémes de predilections s'inspirentde sa vie en Afrique : l'archictecture,les paysages ,la famille ,les vetements ...

Abdoulaye a fait des expositions sur le national et international.



Mes compétences :

Bâtiment

Dessin

Peinture