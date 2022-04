François SCHNEIDER

MANAGEMENT DE PROJET FERROVIAIRE COMPLEXE

- Organisation, planification et coordination (OPC) : Pilotage et hiérarchisation des activités dans un environnement varié pour respecter des objectifs ambitieux – élaboration et gestion de planning

- Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- Relation client (ministère, direction générale, équipes techniques), maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage

- Gestion financière de lot



SYSTÈMES DE MÉTRO CLÉS EN MAIN

- Automatismes de transport (CBTC), signalisation ferroviaire, courants faibles

- Voie et matériel roulant

- Énergie électrique, courants forts (distribution énergie traction, UTE C18-510)

- Essais et mise en service de systèmes de métro



-LANGUES :

Français : langue maternelle

Anglais : anglais professionnel

Allemand : courant



Mes compétences :

Responsable

Ingénierie système

Organisation

Management

Intégration

Planification

Pilotage