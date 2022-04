Cyril LEBLANC

Compétences développées lors de ma formation et de mes expériences



- Définition du plan marketing de l'entreprise

- Étude de marché, analyse des besoins et des tendances du marché actuel, concurrence, élaboration du business plan (mise en place du budget du produit et de sa communication)

- Rapports d'activité

- Veille concurrentielle

- Connaissances en marketing stratégique et opérationnel, et en Customer Relationship Management

- Notions en technique de commercialisation et de distribution au niveau commercial

- Langues : anglais conversationnel et écrit (TOEIC 860, notions d'espagnol

- Progiciels : bases SPSS, Sphinx et Business Objects

- Maîtrise du Pack Office, de l’environnement Windows et d'Internet

- Ouverture d'esprit, esprit de synthèse, bonne qualité rédactionnelle, aisance relationnelle



Mes compétences :

Chef de produit

Marketing

Web

Web-marketing

Webmarketing