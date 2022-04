Cyril LECOMTE

Autodidacte et passionné, j'ai eut la chance de faire de ma passion mon métier.

Je suis depuis maintenant plus de 6 ans développeur PHP / MySql / Javscript / HTML(5) / CSS(3), au sein du pôle R&D de la société Web Et Solutions.

J'aime également partager mes connaissances en sécurité informatique et découvrir de nouvelles possibilité dans le WEB.



Mes compétences :

Personal Home Page

JavaScript

Cascading Style Sheets

JQuery

Ruby

Python Programming

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lua

HTML5

HTML

Ciel Compta

C++

Adobe Photoshop

PHP

Css3