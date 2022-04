Cyril LECOMTE

Fondateur et Président du Groupe CYRIA SERVICES (www.cyria.fr) composé des structures :



- CYRIADOM Services à la personne (www.cyriadom.fr)

- CYRIAVIE Aide à domicile (www.cyriavie.fr

- CYRIALIS Nettoyage - Nettoyage de locaux pro (www.cyrialis.fr)



Le réseau CYRIADOM, spécialisé dans les Services à la Personne est implanté dans 10 départements.



Président de la société ADHOMIUM

spécialisée dans le Conseil, Diagnostic, Services et Coordination de travaux dans l'adaptation de l'habitat dans le cadre du maintien à domicile durable et en sécurité des personnes plus ou moins dépendantes.



Gérant de la société AFFIPUB

Société spécialisée dans l'organisation de foires, salons, régie publicitaire et médias.

organisatrice notamment de la Foire Expo de Beauvais, de la Foire d'Abbeville, du Salon Maison&Deco Beauvais, le Salon de l'Habitat de Chantilly....

www.affipub.fr



Mes compétences :

dirigeant

business

service

franchise

développement