Reynald WILK

"Je ne me soucie pas de l’avenir.Il arrivera bien assez vite." disait Einstein.

Et comme nous l’avons tous compris:le futur se prépare au présent.



Après avoir baroudé de la Taiga aux steppes kasakhes, j’ai pu me rendre compte, que malgré la misère et les conditions difficiles, l’humanité subsitait; et surtout, qu’il ne faut pas aller si loin pour rencontrer ces difficultés.



Si comme moi, vous essayez dans votre activité, quelqu'elle soit, de concilier efficacité, bien-être, respect d'autrui et de l'environnement, alors nous avons déjà un point commun.



Mes compétences :

Achats

Automobile

Sourcing

D�veloppement commercial

Négociation