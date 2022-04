Cyril LÉCUYER

Bonjour,



Ma carrière professionnelle dans l’informatique a débutée en 2001 pour la Société IM3, pour le compte de SIEMENS sur les projets de l’informatisation des Cercle-Mess de l’armée de terre et de l'air, l’informatisation des véhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale ainsi que l’installation et maintenance des serveurs de la Présidence de la République au Palais de l’Elysée.



Suite là la fermeture de la société IM3 j'ai suivi les projets de SIEMENS pour la société SECURINFOR.

En Août 2007 jusqu’à ce jour où j'ai gravi les échelons de technicien à technicien N2 puis Team Leader Help Desk N2, je suis maintenant depuis 2 ans responsable adjoint Service Desk et Proximité.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Certification ITIL

SCCM

Mac OS X

Lotus Notes

Dreamwaver

Troubleshooting

Citrix XenApp

ITIL