Dorine SCHWALLER

Mon métier de planificateur est en premier une passion.

Je gère la mise à disposition des ressources sur projets de maintenance en centrale nucléaire, suivant les requis et habilitations indispensables à cet environnement .

Consciencieuse, et rigoureuse,j'aime le travail bien fait.

Je suis investie , dans les missions,qui me sont confiées .

Anciennement , Responsable Technique, et Leader dans l'âme, le management d'équipe opérationnelle ,est un challenge que j'aime relever .

Ouverte d'esprit , je n'ai aucun mal à mintégrer dans un groupe de travail.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Extranet

Consolidations

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

Gestion de projet

Leadership

Visual planning