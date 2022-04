Christelle FREJAVILLE

Vous souhaitez intégrer et évoluer au sein d’un grand groupe ?

Venez relever des défis industriels à nos côtés !



Que ce soit en maintenance industrielle, service à l'énergie ou en ingénierie projets, des opportunités existent sur toute la France.



Nous recherchons des femmes et des hommes de terrain dans le domaine de la maintenance industrielle et nucléaire avec une spécialité en mécanique, tuyauterie, soudage, ingénierie ou dans la gestion de projets.



Venez vivre une expérience au plus proche du terrain et relever les défis de la révolution énergétique !



Mes compétences :

Recrutement

Management

Gestion de projets RH

Espagnol

Pack office

Gestion de carrière

Communication

Développement RH

Excellente présentation