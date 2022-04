Oways RKIOUAK

Homme de 40 ans, marié, 1 enfant, titulaire du permis de conduire B.

Titulaire d'un BAC + 1, d'un C. A. P. de chaudronnerie, d'une licence de soudage option TIG tout alliage courant et d'un BAC Professionnel en Chaudronnerie obtenu en 2014.

Réalisation d'un perfectionnement en lecture de plans et d'une formation Sauveteur et Secouriste du Travail.



Consciencieux et rigoureux, avec des qualités manuelles, une capacité d'organisation et le sens de l'autonomie.





Mes compétences :

Consciencieux

Méthodique

RIGOUREUX