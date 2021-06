Regis PETITPREZ

Chez Westinghouse depuis 2009, j'aimerai partager mon experience et decouvrir de nouveaux collaborateurs.

Chef de projet en centrale nucléaire

Ingénieur projet

Activités sur les pompes primaires depuis 2011, aide occasionnelle sur le DUS pour la partie qualité (rédaction FC et FNC)



Projet de 350k€ à 950k€

Management jusqu'à 20 personnes avec de la sous-traitante

Réalisation, transmission et suivi du planning

Interlocuteur privilégié du client

Réalisation de devis suivant le contrat, chiffrage de tous les travaux hors contrat, et suivi du bilan financier jusqu'à la perception



Gestion de la dosimétrique

Réalisation de cartographie, de frottis, des déchets ...

Realisation des ordres de mission

Rédaction d'un rapport journalier et final

Réalisation des fiches de constats et de non conformités

Création des organigrammes suivant le mouvement du personnel

Rédaction des procédures techniques

Réalisation des documents de réalisation de travaux (DRT)

Réalisation des documents de suivi d'intervention (DSI)

Utilisation des logiciels Sygma, Prevair, Sdin



Grade Premier maître, 15 ans au sein des forces sous-marine



Elles m'ont permis d'acquérir des compétences dans de nombreux domaines.

: diesel, turbine, circuit monohydrique, bouilleur à vapeur, compresseurs, maintenance en milieu ionisant, PCR, management ...





Mes nouvelles activites :



Supervision de chantier, responsable de site, coordination en milieu ionisant, planification et enfin depuis quelques années chef de projet groupe moto pompe primaire en milieu nucléaire.



J'aime les défis et le travail en équipe, vous avez un projet et un besoin contactez moi.



Je suis autonome, optimiste, rigoureux, je fais preuve de pugnacité afin d'obtenir toujours le meilleur de moi-même et de mes équipes.







15 ans au sein de la Marine National sur les sous marins Nucléaires d'attaque/cursus mécanicien -PCR-KM - Atomicien





Au sein de la marine national :



KM : pupitreur machine

Piloter un réacteur nucléaire, en arrêt à froid et à chaud, et ses cicuits connexes



Responsable du compartiment machine

Réaliser les démarrages de la machine à quai et en mer

Assurer la gestion de la maintenance preventive à quai

Assurer la maintenance currative à la mer

Mise en fonctionnement et entretien des bouilleurs vapeur : production 4t/jour et par bouilleur

Gestion des usines frigorifiques 100 000frigo/h



Responsable du diesel :

Entretien, démarrage, à la mer et à quai.

Diesel type : pielstick 8PA 4 V



PCR (Personne Compétente en Radioprotection )

Interlocuteur direct du commandant

Suivi dosimétrique du personnel

Réalisation de mesures en mer et à quai

Information et formation du personnel sur la radioactivité, la chaufferie ...

Gestion des dosimètres

Suivi de la réglementation législatives et prise en compte

Réalisation d'exercices sécurité et sûreté



Responsable incendie

Gestion et suivi du matériel

Formation du personnel

Réalisation d'exercice pour améliorer le temps d'intervention et la connaissance sur les lieux et le matériel



Vous avez un projet qui vous semble complexe, je suis là.



Mes compétences :

OPX

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Atomicien

Formation encadrant prestataires manageur

connaissance SAP

Encadrant chef de chantier amiante section 4