Ex atomicien machine sur le PAN Charles De Gaulle.

Mise en oeuvre et surveillance d'installations.

Pupitreur réacteur nucléaire.

Chef de groupe charger de la mise en place et de la réalisation de travaux curatifs et préventifs d'installations complexes.



Actuellement en poste au CEA de Saclay comme Responsable de d'exploitation.

Exploitation du réseau de chauffage

Encadrement de 8 personnes



Mes compétences :

Maintenance

Amélioration continue

Energie

Mécanique

Qualité

Management