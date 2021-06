François PETITPREZ

Expert indépendant en efficacité énergétique et énergies renouvelables, je crois à une ingénierie responsable, focalisée sur les besoins des bénéficiaires et intégrant l’ensemble des contraintes projet, qu’elles soient économiques, sociétales ou environnementales.



En quelques mots, mes activités :



● Ingénierie : j’assure des missions de conseil en efficacité énergétique pour des clients industriels, des gestionnaires de patrimoine résidentiel ou tertiaire, des collectivités locales et territoriales. Plus près du chantier, j’opère également en tant que maître d’œuvre, avec l’expérience de plusieurs opérations de conception/réalisation dans le cadre d’un contrat de performance énergétique de 7 M€.



● Coopération internationale : la maîtrise de l’énergie est un enjeu mondial, mais les solutions restent intimement liées aux contraintes locales. Je propose mon expertise sur des programmes d’efficacité énergétique et d’électrification rurale, avec plusieurs opérations réalisées en Europe, Moyen Orient et Amérique du Sud.



● Formateur : ma toute première expérience professionnelle, durant laquelle j’ai créé et animé des sessions de formation pour les équipes de conception d’un programme d’aviation européen. Je n’ai jamais délaissé cette activité depuis, intervenant sur la gestion énergétique de patrimoine, la réglementation thermique ou la rénovation énergétique des bâtiments pour le compte de grands groupes, de collectivités ainsi qu’auprès des universités.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Thermicien

International

Audit énergétique

Thermographie

Maîtrise de l'énergie

Simulation thermique dynamique

Solaire