Dominique MAUFRAND

Forte de mon expertise en Management de la Qualité, Sécurité Sanitaire des Aliments, Développement Durable et Formation, je vous conseille, forme et accompagne dans la conception, mise en oeuvre, reconnaissance et amélioration de votre système de management afin qu'il devienne un outil de développement stratégique et daccompagnement du changement: ISO 9001, IFS, BRC, ISO et FSSC 22000, IS0 26000, QUALIOPI, Signes officiels de Qualité et d'Origine.



Quality, food safety and sustainable development management expert (ISO 9001 - ISO 22000 and FSSC 22000 - 2600, HACCP, IFS, BRC, food products labels, QUALIOPI etc), I offer you my services (consultancy, training, diagnostic and audit), in order to help you to set up, implement and improve your management systems , for recognition purposes as well as for implementing and developing your strategy and accompanying changes



Mes compétences :

Qualité

IFS Logistique

Accompagnement du changement

Norme ISO 9001

Management

Gestion de crise

HACCP

Partenariats

ISO 22000

BRC FOOD

Food Defense

Management Filière

Formation

QUALIOPI

Zoom

Gestion des réclamations

Conduite du changement

Anglais

Pilotage par les processus

Agriconfiance

Amélioration continue

ISO 26000

Audit

IFS Food

Audit interne

Management Qualité

Gestion de projet

Assurance qualité

Pilotage de la performance

Résolution de problèmes

Réseau professionnel

Audit qualité

Allemand

Responsabilité sociétale des entreprises

Gestion de la qualité

Stratégie

Développement durable

Polonais

Audit fournisseurs