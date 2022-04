Cyril LEDOUX

Attiré par le contact client et le management d’équipe, c'est tout naturellement que j'ai intégré un BTS Management d'unité commerciales en partenariat avec CASTORAMA en 2012.

Ces deux années en alternance m'ont donné confiance et envie de continuer sur une Licence professionnelle, dans ce même domaine.



Actuellement, je suis en alternance en licence professionnel de management spécialité DISTRISUP à l'iut Montesqieux de Bordeaux et l'enseigne Castorama La Rochelle dans le secteur décoration rayon peinture.



Ma soif d'ambition et mon sérieux sont des atouts indispensables à ma progression professionnel. De plus , ma forte capacité d'adaptation et ma conscience professionnel me pousse vouloir toujours évoluer.







Mes compétences :

