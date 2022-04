Cyril LEENHARDT

Rattaché a Novasep Inc., j'ai la responsabilité du dévelopement et de la performance de Novasep Process pour l'Amerique Latine



Segments de marché "Sciences de la vie": Bio-industries, Biopharma , Ingrédients Alimentaires et Fonctionnels.



Groupe NOVASEP, c'est un réseau de deux sociétés et une présence mondiale avec des filiales en Amérique du Nord, en Asie, et en Europe :

1 - NOVASEP PROCESS :

Technologies Membranaires (TFF) et Chromatographiques (LPLC, MPLC, HPLC), Dévelopement de Procédés (PPD) et Biomanufacturing (CMO) de l'Upstream au Fill & Finish.

2 - NOVASEP SYNTHESIS :

Recherche et Développement Chimique, Synthèse à façon.



En aidant ses clients à developper, lancer et produire des molécules élaborées; et en développant des technologies de pointe pour proposer des procédés optimisés; NOVASEP est un partenaire de choix.



www.novasep.com



Mes compétences :

Biotechnologies

Chromatographie

Commerciale

Direction commerciale

Downstream

Europe

Europe de l'Est

Europe du Sud

Filtration

Lyophilisation

Management

Pharmacie

Upstream