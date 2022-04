Cyril LEENHARDT

Répondre au double enjeu de développer de nouveaux marchés et de réduire les coûts, par l’organisation transverse des processus internes de l’entreprise et leur interface avec le marché.



25 ans d'expérience en organisation et conduite de programmes majeurs en environnement industriel automobile pour des entreprises du CAC40 ou PME.

J'assure la direction de projets transverses majeurs, d'amélioration des processus, de conduite du changement , de réduction des coûts... avec une capacité démontrée d'intégration de l'ensemble des principales fonctions de l'entreprise: Marketing, IR&D, Fabrication, Supply Chain, Controle de gestion ou Systèmes d'information.



Compétences:

* Stratégie et management de l’offre, innovation et développement produit

* Management de la complexité industrielle et optimisation des process organisationnels

* Management de projets transverses avec des équipes multiculturelles

* Connaissances approfondie des systèmes d'information, pratique de nombreux outils informatiques de gestion et techniques

* Plus de 11 ans passés aux Etats-Unis.



Ma passion et de comprendre et formaliser les besoins clients, développer les meilleures offres et optimiser les moyens de les produire et les délivrer de manière efficace.



Mes compétences :

Automobile

BtoB

International

Management

Marketing

Marketing produit

support technique

USA

Système d'information

Conduite du changement

Réduction des coûts

Direction de projet

Gestion de programme