Cyril LEFEVRE

Dirigeant du magasin Bang & Olufsen d'Avignon. Hifi, tv, cinema ....

des produits d'exceptions pour le bonheur des utilisateurs.

Et du magasin BOSE LOEWE Avignon

Formateur Pharmaconsult ( maintien a domicile, Orthopedie...)







Formateur pour "Les formations pratiques - Hélène Précheur"



février 2010 : les JEUX OLYMPIQUES de VANCOUVER ! 15 jours de travail dans la polyclinique du village olympique comme orthopédiste BAUERFEIND pour équiper les athlètes, former les kinés, promouvoir Bauerfeind.

blog : http://blog.bauerfeind.com/team/



Responsable du développement d'un groupement de pharmaciens : l'APM 34 Association des Pharmacien de Méditerranée, qui rassemble 220 adhérents dans l'Hérault. A l'origine de nombreux référencements, de nombreuses actions (dépistages, récupération des DASRI, mobilier spécifique libre accès, création de la marque de distributeur Simplybio), mise en place de formations ( Maintien a Domicile, cancerologie, soins de bébé)







et pour le plaisir 3/4 aile gauche du club de rugby du cres, le Corto !



Mes compétences :

négociation

pharmacie

création

mycologie

orthopédie

Amenagement

Conseil

Vente

Formation

Commerce

Hifi

Video

Projets audio video