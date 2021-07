Cyril MALÉTRAS

Fort de mon expérience de plus de 10ans dans l'injection plastique en bureau d'étude, j'ai su acquérir et développer de multiples connaissances tout au long des nombreux projets que j'ai eu à gérer.



Prise de contact avec les clients,

Mise en place et analyse du cahier des charges.

Conception et réalisation des projets de bout en bout

Analyse du budget et respect de la dead line.

Gestion des sous traitants.

Gestion des différents services en interne.

Suivi et analyse des essais dans l'atelier.

Amélioration continue du process et des équipements.



J'aime la conception de nouveaux produits, les défis et les enjeux que cela représente, inventer, créer, améliorer, sont mes motivations quotidiennes.



Je maîtrise l'outil informatique en général.

Logiciels de CAO, pack office, Keyshot (logiciel de rendu réalise) et bien plus.

Toujours intéressé par les nouvelles technologies, je touche à tout : impression 3D (fdm et sla), découpe laser, retouche photo, électronique, mécanique etc...



Mon entourage professionnel apprécie ma rigueur, ma curiosité, mon organisation et ma stabilité.