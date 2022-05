Raphael MORIN

Après un peu d'industrie (4 ans), j'ai choisi l'enseignement.

Maintenant à Givors (69), je fais parti de l'équipe de BTS Microtechnique et de la plateforme IDPro.

Cette structure apporte de l'aide au développement pour les entreprises françaises. Nous participons à la conception de nouveaux produits, de l'étude jusqu'à la réalisation des moyens de production (taille limitée). Tout ceci est réalisé grâce à nos équipements spécifiques. En conception nous utilisons la chaîne Dassault (Smarteam et Solidworks) couplée à des logiciels de FAO. Pour la production, nous avons à disposition plusieurs moyens : Imprimante 3D a cire, coulée sous vide, coulé métal, 2 machine de fusion laser (polyamide et métal), une machine d'électroérosion à fil, une décolleteuse, 1 presse à injecter, 1 centre d'usinage multi process, un 5 axes, un 4 axes et un 3 axes UGV, plus un tour.

L'objectif est que l'entreprise se développe, que nos étudiants et nous aussi. Du véritable gagnant gagnant.

Je participe aussi au projet Calypso de recherche sur de nouvelle poudre polymère pour le frittage laser. Il s'agit d'un projet en collaboration avec des centres de recherche et des industries de la vallée du Rhône.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Enseignement