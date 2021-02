Cyril MARQUES

Après 10 années de consulting auprès de grands comptes où j'ai atteint le poste de Directeur de Projets SI, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure AGUAREA dont je suis actuellement le Directeur Associé.



L'objectif est de faire bénéficier de mon retour d'expérience et de compréhension des SI pour qualifier, proposer et suivre des prestations les plus adaptées aux besoins client.



AGUAREA propose ainsi d'être le partenaire priviligié dans l'ensemble des projets SI de ses clients.



Au coeur de ces projets SI, nous proposons des interventions de l'assistance technique à l'assistance à maîtrise d'ouvrage en passant par les domaines décisionnels, de modélisations de processus, de qualité et de recette/homologation.



De plus, dans un soucis permanent de répondre aux besoins de nos clients notamment sur les problématiques de coûts, nous proposons nos services en nearshoring au Portugal dans des locaux situés dans la banlieue de Lisbonne,ceci avec des coûts de prestations inférieurs de 30 à 50% à ceux rencontrés en France sur une base des mêmes profils (même niveau de diplome, d'experience et de formations)



Mes compétences :

Brésil

Business

Business Objects

Chef de projet

Datamart

DataStage

Datawarehouse

Décisionnel

GENIO

Portugais