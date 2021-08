Cyril MARVY

De formation initiale dans le secteur du transport, titulaire de l'attestation de capacité. Je travail depuis 1993 dans le secteur industriel du pneumatique avec principalement des missions axées autour des services MKT et Ventes. J'ai également conduit des projets de déploiement d'outil informatique en Europe ce qui m'a permit de découvrir des modes de travail et économique autres que le model Français. Pour apporter de nouvelles compétences à mon profil, j'ai rejoint depuis quelques mois un service expert en organisation conseil et en transformation des programmes. J'ai un rôle de consultant, j'accompagne des équipes dans leurs projets.



Mes compétences :

Intégrité

Sens du contact