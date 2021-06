Cyril OBRECHT

Illustrateur, animateur 2D, volume et 3D et infographiste dans le domaine de la sécurité en entreprise depuis 2005.

Je dispose d'une grande expérience dans le domaine de l'illustration et de l'animation appliqué à la SENSIBILISATION à la SÉCURITÉ dans les ENTREPRISES et INDUSTRIES de toutes sortes.

Je suis particulièrement spécialisé dans la réalisation d'illustrations géantes semi réaliste. Mon travail repose sur une exigence de qualité de dessin, de réactivité et de professionnalisme.



Aujourd'hui Illustrateur animateur freelance, je travaille sous le régime de la Maison des Artistes.

Je maitrise les outils de dessin traditionnel autant que informatique tel que Photoshop, Illustrator ou Flash. Ce qui me permet de répondre de manière aussi précise et rapide que possible aux exigences du client tant en termes de créativité que de contenu graphique, mais aussi et surtout en terme de maîtrise des divers aspects liés aux métiers à risques qui nécessitent une approche éclectique du dessin .



Mes compétences :

Animateur flash

Illustrateur

Storyboard

Réalisateur

Décorateur

Création graphique

Direction artistique