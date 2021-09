Cyril POLACK

Depuis 2015 Cabinet Montparnasse est un référent M&A pour l'univers du BTP

nous intervenons auprès des dirigeants des PME PMI pour trouver les moyens de répondre à leurs attentes en termes de croissance, de développement, et des intérêts économiques et pratiques du patrimoine professionnel du chef d'entreprise



Depuis mai 1999, AM Partner est un acteur des RH pour les acteurs de la construction. dirigeant-fondateur d'une société de conseil dans les RH et les Cessions Acquisitions pour le seul secteur du BTP et de l'immobilier.(recrutement par approches directes et cessions ).



Résumé de carrière : 2 ans chez un promoteur immobilier comme chargé d'affaires sur des opérations en VEFA, puis 12 ans comme Directeur d'Agences en création et en restructuration (Controle Technique Construction ) et depuis fin 1999, fondateur associé dans des cabinets de conseil dédiés au BTP et à l'Immobilier





