Karine JANEL

Actuellement: Mid- Long Term Planning Manager, TCT Mobile Phones Alcatel Mobile Phones

- Analyses des ventes sur 3 trimestres

- Interface entre les Directions commerciales et Le Sourcing

- Mise à jour des contraintes production en adéquation avec la demande commerciale.

- Arbitrage sur les commandes en période d'allocations

- Garant des fins de vie produits (EOL)

- Gestion du lancement des nouveaux produits (NPI)

- Réalisation de l'outlook hebdomadaire



2008- 2014: EMEA Demand Plan Manager, TCT Mobile Phones Alcatel Mobile Phones

- Analyses des ventes sur 13 semaines

- Optimisation du processus de prévisions des ventes (en support du système S&OP).

- Gestion du processus de planification (usine en Chine, 20M 2015).

- Contrôle du bon déroulement des procédures de gestion de la demande avec les Sales Support Managers locaux notamment en s’assurant en amont de la faisabilité de la demande

- Suivi de la planification des besoins de la prévision à l’ordonnancement des commandes en collaboration avec l’usine



1994 –2007 : Marketing Manager,

Manupan -Textile-Confection (Paris/ Ile Maurice)

- Sourcing et Achats de matières premières (Italie, Portugal, France, Allemagne, Hong-Kong, Taïwan, Chine).

- Négociations commerciales (clients, transitaires, fournisseurs).

- Prospection et commercialisation des produits finis en Europe et en Afrique : Pierre Cardin, Café Coton, Gap, Go Sport.

- Elaboration et mise au point des collections : création d'une veste équitation agréée par la Fédération Française d'Equitation de marque Horseman Up® déposée à l'INPI.Egalement pantalon avec ceinture extensible de marque New Belt®.

- Suivi des plannings (commandes, fabrication, expédition).

- Animation de l’équipe Qualité (10 personnes) : certification Iso 9001/ 2000.



1993 – 1994 : Attachée Commerciale, Paris 8.

Groupe Hôtelier de 13 hôtels 3*

Chargée de la commercialisation des établissements en France et dans les pays germanophones.



Mes compétences :

COMMERCE

International

Planification

Vente

Supply Chain

SAP

Microsoft Excel