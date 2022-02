Grâce à 9 ans d'expérience, jai pu démontrer mes compétences dans la gestion commerciale et la communication.

Mes différentes missions ont permis également de mettre en avant ma rigueur et ma polyvalence toujours dans le but de réaliser les objectifs fixés.

Aussi cest avec plaisir que je suis disponible pour vous faire part de ma motivation lors d'un entretien.