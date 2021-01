Stéphanie LAYEC

Bonjour,



Après 14 ans dans l'encadrement et 23 ans dans le commerce (détail, grande distribution, immobilier...), jai toujours été attirée par la qualité de service, le goût du travail bien fait et la relation clientèle.

Dynamique, rigoureuse et organisée, je suis une collaboratrice impliquée et appliquée.

A très bientôt.



Mes compétences :

Accueil clients

Gestion administrative

Gestion de centre de profits

Négociation commerciale

Promotion et ventes de produits

Gestion du personnel

Suivi et accompagnement des clients

Merchandising