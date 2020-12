Bonjour,



Je travaille depuis 15 ans en informatique dans différentes SSII. Je me suis mis à mon compte pour pouvoir proposer librement les technologies de façon rationnelle.

Je souhaite accompagner mes clients vers une nouvelle façon de travailler plus simple, résiliente et traçable. En parallèle je met en place avec mes partenaires le déploiement de SIEM libre et ouvert.



Mes compétences :

Linux

Terminal server

Active Directory

Stockage

Netasq

VMware