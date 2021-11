Benoît BEAUCOURT

Marketing Manager, passionné et intuitif, doté d’une forte capacité d’analyse et d’anticipation, je termine actuellement l’Executive MBA Paris Sorbonne – CELSA.



Particulièrement curieux et attentif à l’évolution du marché des Logiciels, Télécoms & Médias au travers de leurs usages, je vois l’opportunité de créer des stratégies habiles et innovantes, centrées sur les valeurs de qualité et de performance au travers d'un management de proximité et d'anticipation.



Fort d’une expérience de plus de 7 ans en marketing management au sein d'entreprises de Télécom&Média, dans un contexte international à forte concurrence, je sais piloter la création, le développement et le lancement de nouveaux services.



Mon objectif est d’assurer une fonction alliant une dimension commerciale à l’activité marketing stratégique et opérationnel, me permettant, avec des équipes multidisciplinaires, de concevoir et commercialiser une gamme d’offres complète adaptée à ses clients et prospects.



Mes compétences :

Gestion de projet

ICT

Marketing

Communication

Sémiotique

Relations Internationales

Organisation

Médias

Réalité Augmentée

Community management

Finance

Neurosciences