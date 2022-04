Jézabel ROULLEE

Je suis "tombée dans les TIC" et dans "l'europe" à un moment où on se demandait s'il était possible de développer une stratégie territoriale axée sur les TIC alors qu'on avait à peine les "tuyaux" et du "512" dans nos PC.

Après 7 d'expériences dans l'animation d'un réseau d'acteurs et d'élus en "terre rurale", la gestion d'un programme européen et l'ingénierie de projet ; je me lance.

Je travaille en freelance pour un cabinet : je fais de "l'AMO"... j'anime un réseau régional de la médiation numérique, je co-anime un réseau de formateurs qui intègrent le numérique dans leur pédagogie, j'analyse des données sur les usages numériques.

Et puis, je bascule dans la production de vidéos dessinées qui expliquent comment mieux vivre avec le numérique.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Conseil en communication

Accompagnement de projet

Montage vidéo

Gestion de projet

Animation de communauté

AMO

Illustration