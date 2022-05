Laetitia ROULLEE

Après de longues études!! dans la chimie (ne me demandez pas pourquoi!) je me suis vite orientée vers l'événementiel. Je devais trouver ça sûrement beaucoup plus fun.

Charlestown, Senso pour la gestion globale de l'accueil de manifestations et Vinexpo pour l'organisation de l'événement, sa promotion et son bon déroulement.

En 2008, je crée Un R d'événement, petite agence spécialisée dans l'organisation événementielle régionale, c'est aussi bureau bordelais de l'agence DDAY dont le siège est à Biarritz.



Mes compétences :

Communication

Communication évènementielle

Salon