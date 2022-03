Jérôme BIDALUN

Au sein de la Direction de la communication de la Région Nouvelle-Aquitaine*, je suis chargé des projets événementiels, des salons professionnels industriels (stands collectifs) et des expositions dans le hall de l'hôtel de Région. En parallèle je suis intervenant à l'INSEEC, jury du grand oral de l'EFAP, membre du Conseil de perfectionnement de l'école Sup Mode et Administrateur de la 1ère association Française de communicants l'APACOM, en tant que Vice-Président (et responsable de la commission Apacom Connexions) .



Mes compétences :

Communication

Création

Développement économique

Evénementiel

Rédaction

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Réseaux sociaux