Jullien SAUVÉE

Marion & Jullien



Studio de création

(Identité visuelle, édition, packaging, design d'exposition)



Tous secteurs.

Bordeaux.



Nous sommes un duo créatif et complémentaire, qui privilégie une démarche de conception née d’un échange étroit avec le client. Toujours prêts à réagir, pour vous conseiller, concevoir, et réaliser ensemble vos projets.



La communication visuelle est une belle façon d’exprimer vos valeurs et de mieux structurer votre image, (entreprise, produit ou événement).

Ainsi, chaque projet que nous partageons avec vous est une véritable immersion au cœur de votre univers, qui nous permet de développer avec imagination, convivialité et enthousiasme, une communication personnalisée.



Mes compétences :

Packaging

Communication visuelle

Design